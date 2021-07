V Simonovem zalivu zagorelo plovilo

Ob 00.04 je v Simonovem zalivu (občina Koper) gorelo plovilo. Požar so začeli gasiti z mimovozeče barke. Pomorska policija je v bližini gorečega plovila na krov prevzela moškega ter ga pripeljala na obalo. Gasilci Javnega zavoda Gasilska brigada (JZ GB) Koper so mu do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči (NMP) nudili prvo pomoč, zatem pa so ga zaradi lažjih opeklin in odrgnin prepeljali v Splošno bolnišnico (SB) Izola. Oskrbeli so tudi žensko, ki je priplavala iz smeri gorečega plovila in nato skupaj s službo Sektorja za varovanje obalnega morja (SVOM) dokončno pogasili požar, na spletu poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

V bližini gorečega plovila, okoli 500 metrov stran, v marini, je bil tudi Boštjan Jaklin. Za 24ur.com je opisal nočno dogajanje v Izoli: "Samega vžiga nismo videli, so nam pa povedali, da se je na morju vžgal motorni čoln. Odšli smo pogledat, če je treba kaj pomagati oziroma reševati." O vzroku požara težko govori, predvideva pa, da bi lahko zagoreli bencinski hlapi. "Ljudje so poskakali v pomožni čoln, nato pa je, kot kaže, zagorel še ta in so skočili v vodo," dodaja. Čez 15 minut so nato prišli gasilci in plovilo pričeli gasiti. "Čoln so pogasili in se umaknili, nato je po kakšnih 20 minutah zagorel še enkrat." Da so ogenj popolnoma obvladali, sta po njegovih besedah minili dve uri.

O nočnem požaru v bližini Izole so se sicer v skupini Portal Morjeplovec na družbenem omrežju Facebook razpisale tudi druge priče. "Lepo je počilo. Ravno sem gledal iz neposredne bližine čoln, ko je počilo. Tudi policisti so bili hitro na kraju. V nekaj minutah," je navedel Marko Bonaparte ter dodal: "Videti je bilo, da gori tudi pomožni čoln, in da nekdo plava."