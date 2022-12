V Šiški gasilci pogasili barako, v njej so našli truplo

Uprava za zaščito in reševanje sicer poroča, da je v Stegnah zagorela manjša kamp prikolica. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Dravlje, ki so iz prikolice iznesli tudi štiri manjše plinske jeklenke.

Nadaljnje postopke so nato prevzeli policisti, ki nadaljujejo s preiskavo, zbiranjem obvestil in potrjevanjem identitete umrle osebe. O vseh okoliščinah bodo obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.