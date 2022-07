V Šiški skozi okno padel 34-letnik in na kraju umrl

Včeraj, nekaj pred 21. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku, v katerem je na območju Šiške zaradi poškodb pri padcu skozi okno v večstanovanjski zgradbi umrl 34-letni moški. Glede na prve podatke se je v stanovanju na Celovški cesti v Ljubljani nahajal sam, so pojasnili na PU Ljubljana. Iz doslej neznanega razloga je omahnil in padel skozi okno okoli štiri metre v globino. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.