V Šiški zasegli več kot 400 sadik konoplje in pištolo z naboji

Med hišno preiskavo so našli in zasegli več kot 400 sadik, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo ter pripomočke za proizvodnjo in predelavo prepovedane droge. Prav tako so zasegli pištolo s šestimi naboji. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.