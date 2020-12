V sklopu obsežne kriminalistične preiskave pridržali 11 osumljencev

Poročali smo že, da so na območju PU Maribor in Ljubljana kriminalisti opravili več sklopov hišnih preiskav. Danes so s PU Maribor sporočili, da so njihovi kriminalisti v sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana in GPU izvedli zaključno akcijo dalj časa trajajoče preiskave več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).