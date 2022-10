V Škofijah močno počilo pri zdravstveni ordinaciji, Policija zavarovala območje

Policija je bila včeraj ob 20.29 obveščena, da je v Spodnjih Škofijah, pri zdravstveni ordinaciji, močno počilo.

Policisti so na kraju ugotovili, da so poškodovana okna in vrata. Zavarovali so območje in opravili ogled kraja ter zavarovali sledi. Po prvih informacijah je bilo uporabljeno močnejše pirotehnično sredstvo.

Danes se nadaljuje ogled in zbirajo dodatna obvestila v povezavi s storitvijo kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.

Po poročanju Primorskih novic gre za prostore, ki so v občinski lasti, kjer ima koncesijo dr. Peter Bossman.