V Škofijah razstrelili bankomat

Malo po četrti uri zjutraj so neznanci razstrelili bankomat v Škofijah, so potrdili na Policijski upravi Koper. Več informacij za zdaj ni znanih.

Spomnimo, da so neznanci sredi oktobra letos v naselju Črniče v občini Ajdovščina z neznano snovjo razstrelili bankomat in iz njega pobrali gotovino. Pri tem so povzročili tudi veliko materialno škodo na objektu trgovine, kjer se je nahajal bankomat.

Dober teden kasneje so neznanci razstrelili tudi bankomat v naselju Prosenjakovci v občini Moravske Toplice. Storilci so povzročili veliko materialno škodo, denarja pa jim ni uspelo odnesti.