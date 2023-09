V Škofji Loki in Žirovnici roparji fizično napadli in okradli moškega in žensko

V Škofji Loki so bili policisti v zgodnjih jutranjih urah obveščeni o ropu v stanovanjski hiši, v kateri biva72-letna ženska. Po do sedaj zbranih obvestilih sta storilca vstopila v notranjost in fizično napadla žensko ter si protipravno prilastila vrednejše predmete.

Policisti so ogled opravili, sedaj pa še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja in bodo o tem obveščali pristojno državno tožilstvo. Vendar kljub trudu policistom še ni uspelo izslediti storilcev, zato ob tem prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o dogodku, da se oglasijo na najbližji policijski postaji oziroma pokličejo na Policijsko postajo Škofja Loka. Po opisu je bil eden izmed storilcev moški, star okoli 25 let, visok med 175 in 180 centimetri. Oblečen je bil v temno jopico, temen spodnji del trenirke z rdečim znakom znamke Nike na levem hlačnem žepu. Na glavi je imel maskirno vojaško kapo s šiltom in vojaški nahrbtnik.

Drugi od storilcev pa je bil moški, star od 30 do 40 let, oblečen v siva oblačila. Na glavi je imel kapuco, čez obraz pa si je poveznil kirurško masko.

Na območju Žirovnice oropan starejši moški

Miru pa ni bilo niti na območju občine Žirovnica, kjer je bil oropan 82-letni moški. Storilca sta po do sedaj zbranih obvestilih vstopila v notranjost stanovanjske hiše in fizično napadla moškega ter ga pri tem telesno poškodovala. Poleg tega sta si protipravno prilastila vrednejše predmete. Policisti so po ogledu zbrali obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja in bodo o tem obveščali pristojno državno tožilstvo.

Potrebna je previdnost

Kot so navedli na policijski upravi Kranj, se policisti odzovejo na vsak klic in na kraj skušajo priti v najkrajšem možnem času. Vendar ob tem opozarjajo občane, da neznancem ne odpirajo vrat in jih ne spuščajo v notranjost. Povsem koristno je, če si lahko oškodovani in drugi zapomnijo znamke in registrska vozila tablic ter podroben opis sumljivih oseb. To lahko bistveno pripomore k preiskavi kaznivega dejanja.

Poleg tega opozarjajo vse, ki bi opazili nenavadne okoliščine v bivalni skupnosti, da to sporočijo vodji policijskega okoliša ali pokličejo na najbližjo policijsko postajo.