V Škofji Loki trčila otrok in kolesar

V soboto sta okoli 16.30 ure popoldan na avtobusni postaji v Škofji Loki na prehodu za pešce trčila otrok in kolesar. Slednji se je po nesreči ustavil in ponudil pomoč, a s starši si niso izmenjali podatkov. Po nesreči pa je mati otroka odpeljala v zdravstveno ustanovo, kjer so ugotovili, da ima otrok lažje poškodbe, sporočajo s Policijske uprave Kranj.

Ker gre za prometno nesrečo, ki jo mora zaradi telesnih poškodb obravnavati tudi policija, ta naproša kolesarja, da se zglasi na Policijski postaji Škofja Loka, priče pa prosijo za informacije, ki jih lahko sporočijo na telefonsko številko 113 oziroma 080 1200.