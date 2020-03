V Škofji Loki vlamljala Gruzijca, novodobna mobilna kriminalca

Osumljenca, stara 33 in 45 let, so v ponedeljek popoldan na območju Policijske uprave Maribor prijeli štajerski policisti, ki so ju izročili gorenjskim kolegom, ti pa so ju povezali s štirimi vlomi v stanovanja v blokih na območju Škofje Loke minuli konec tedna. Oba osumljenca so kazensko ovadili, preiskovalna sodnica pa je v sredo zoper njiju odredila pripor.

Policisti zdaj iščejo še tretjega storilca, ki naj bi skupaj z omenjenima pred vhodna vrata stanovanj ponoči nastavljal neopazne nitke, s katerimi so preverjali, če so lastniki doma. S to taktiko, ki je bila na območju Slovenije tokrat zaznana prvič, so več dni preverjali prisotnost lastnikov. Če so podboji in vrata ostali povezani z nitko, je bil to za storilce znak, da doma ni nikogar in da lahko to izkoristijo za vlom.