V slabih treh mesecih v slovenskem morju utonilo že osem oseb

Možje v modrem zato svetujejo, da ne hodite na plažo v vročini, predvsem ne med 12. in 17. uro. Pijte dovolj tekočine, predvsem vode. Starejšim in bolnim svetujejo, da se izogibajo najhujšemu soncu, prav tako pa opozarjajo, da se v vodo ne hodi pod vplivom alkohola. "Ne skačite v vodo, ko ste vroči in potni: telo se mora postopno privaditi na temperaturo vode," opozarjajo in dodajajo, da otrok nikar ne puščajte brez varstva pri obali ali na bregovih jezer, rek, še manj pa v vodi. Otroci namreč ne poznajo nevarnosti, pravijo.

Primorski policisti so v letošnjem poletju obravnavali več utopitev, ki so povezane z nadpovprečnimi temperaturami ozračja in neprevidnim ravnanjem. "Ko iščemo ohladitev na urejenih in neurejenih kopališčih, ob tem včasih pozabimo na lastno varnost," opozarjajo. "Zato bodite previdni in poskrbite, da bo ohladitev prijetna in varna."

Če poznamo in upoštevamo osnovna pravila in napotke za varno kopanje, lahko možnost za nastanek utopitve zelo zmanjšamo oziroma preprečimo, pojasnjujejo policisti, ki svetujejo: Ne hodite v vodo, če se počutite slabo, s polnim ali praznim želodcem ter pod vplivom alkohola. Opozarjajo tudi, da vodne blazine in drugi pripomočki za plavanje ne zagotavljajo popolne varnosti v globoki vodi, prav tako nikoli ne skačite v kalno ali preplitvo vodo, ampak pred skokom vedno preverite globino. Najpomembneje je, da ne precenjujemo svojih sposobnosti in plavalnega znanja, zato tudi ne plavajte sami na daljših razdaljah, saj tudi zelo dobro utrjeno in izurjeno telo lahko premaga trenutna slabost. Ob nevihti je kopanje nevarno, zato pojdite čim prej iz vode. "Na bazenih in urejenih naravnih kopališčih se je treba ravnati po določbah kopališkega reda in znakov, postavljenih na kopališču; upoštevati je treba odredbe in navodila reševalca iz vode in druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda na kopališču," še opozarjajo.

Prav tako ne smemo pozabiti na varnost na "črnih" ali divjih kopališčih, v gramoznicah, jezerih, rekah, kjer je kopanje na lastno odgovornost. Pomembno je upoštevati postavljene znake, kot so "kopanje prepovedano", "nezaposlenim dostop prepovedan" ali "kopanje na lastno odgovornost". Zavedati se je treba, da so divja kopališča brez upravljavcev in reševalcev iz vode, ki skrbijo za varnost in nudijo prvo pomoč, dvomljiva pa je lahko tudi kakovost vode.

Policisti zato svetujejo, da nikoli ne plavate v vodnih zbiralnikih, ob črpališčih in drugih nevarnih krajih. Izogibajte se močnim tokovom ali vodnim vrtincem, pred plavanjem pa ne popivajte in s prijatelji ne stavite, da ste sposobni na primer preplavati bližnjo gramoznico ali reko. Pazite na spolzke bregove, še zlasti ob hoji po strmih bregovih rek, kjer se zdrs lahko tragično konča; starši naj še posebej pazijo na svoje otroke. Izredno nevarne so tudi zapuščene gramoznice, napolnjene z vodo, ki predstavljajo nevarnost za utopitve in jih nihče ne nadzira, ponekod na neurejenih kopališčih pa seže voda tudi do 15 metrov globoko, zato bodite pri oddaljevanju od brega previdni. "V vodah neurejenih kopališč se ne potapljamo in ne skačemo v vodo, ki je motna. Vode, v kateri se kopamo, ne smemo piti ali uporabljati za pripravo hrane (tudi za umivanje in hlajenje sadja ne), v primeru kožnih vnetij ali poškodb na koži se za kopanje ne odločimo," opozarjajo.

Odveč pa ne bo niti previdnost na domačem bazenu ali ob zabavah, ki jih organiziramo v bližini vodnih površin. Zato dobro zavarujte in primerno označite vodne površine. Na nevarna mesta namestite reševalno opremo, otroke in starejše neplavalce pa opozorite na nevarnost padca v vodo ter otrok nikoli ne puščajte brez nadzora. Tudi na domačih bazenih ne.