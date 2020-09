V Slovenski Bistrici zaradi požara evakuirali stanovalce bloka

Ob 00.11 je na Kolodvorski ulici v Slovenski Bistrici zagorelo ostrešje stanovanjskega bloka, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Zgornja Bistrica in Slovenska Bistrica so požar pogasili ter poškodovano streho zasilno sanirali in prekrili. Zaradi nevarnosti so gasilci evakuirali stanovalce. Ena oseba je bila poškodovana in prepeljana v UKC Maribor.