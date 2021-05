Ob 15.02 so na Liptovski cesti v Slovenskih Konjicah trčili osebni vozili in motor. Gasilci PGD Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, do prihoda reševalcev nudili pomoč poškodovanim osebam, odklopili akumulatorje, odstranili vozilo s cestišča in vpojna sredstva posuli po izteklih motornih tekočinah.