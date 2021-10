V Šmarjeških Toplicah zagorel električni avtomobil

Kot poroča Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes ob 10.28 v Šmarjeških Toplicah zagorelo električno osebno vozilo. Gasilci PGD Šmarjeta so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar v motornem delu, vozilo pregledali s termovizijsko kamero in hladili pregrete dele šasije. Vozilo je bilo v požaru uničeno.