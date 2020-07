V Soboškem jezeru utonil 45-letni moški

Nekaj minut po 13. uri so bili murskosoboški policisti obveščeni, da se je v Soboškem jezeru utopil moški. Policisti so opravili ogled kraja in zbrali obvestila. Zdravnik je na kraju potrdil smrt 45-letnega moškega iz območja Pesnice. Tuja krivda ni bila ugotovljena, so sporočili s PU Murska Sobota.