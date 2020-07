V Soboškem jezeru utonil moški. Občina opozarja: kopanje tam na lastno odgovornost

Dopoldne je na Soboškem jezeru utonil moški. Kot poroča spletni portal Sobotainfo, naj bi po neuradnih informacijah šlo za domačina srednjih let.

Vestnik medtem piše, da gre za 48-letnika iz Rakičana. Utopljenca naj bi bili našli in iz vode potegnili mimoidoči.

Dogodek preiskuje policija, več informacij bodo posredovali po zbranih obvestilih.

Na nesrečo so se odzvali tudi na Mestni občini Murska Sobota. Zapisali so, da iskreno obžalujejo dogodek, v katerem je umrl njihov občan. Ob tem pa so znova izpostavili, da Soboško jezero nima statusa kopalnih voda in je zato kopanje v njem na lastno odgovornost. "Po do zdaj znanih podatkih se je dogodek zgodil na neurejenem delu Soboškega jezera v smeri proti Rakičanu. Ostale okoliščine preiskuje policija," so še navedli na murskosoboški občini.

Podobna nesreča se je na Soboškem jezeru zgodila nedolgo nazaj, ko je tam utonil 45-letni moški: