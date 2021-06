V Soči utonil deček

Kot je poročala nacionalna televizija, se je na reki Soči na mestu, kjer je lani utonil desetletnik, zgodila nova tragedija, v kateri je umrl 13-letni deček. Kot piše Uprava za zaščito in reševanje, se je ob 16.30 na reki Soči pri Solkanu, občina Nova Gorica, zgodila nesreča. Posredujejo gasilci JZ GRD GE Nova Gorica s potapljači, reševalci NMP Nova Gorica in člani HRI MONG.

Kot je razvidno iz fotografij intervencije, se je nesreča zgodila na istem mestu, kot tragedija lani, ko je v Soči utonil desetletni deček. Novogoriški policisti so za Primorske novice potrdili, "da so okoli 16.30 iz regijskega centra za obveščanje prejeli prijavo o nesreči, v kateri je bila udeležena mlajša oseba. Policisti in kriminalisti okoliščine nesreče še ugotavljajo."

Dosedanje izkušnje kažejo, da je Soča na območju rekreacijskega centra Solkan najbolj nevarna takrat, ko zaradi uravnavanja vodostaja na državni hidroelektrarni Solkan pride do nenadnega povečanja pretoka, kar je tudi botrovalo lanski utopitvi dečka.