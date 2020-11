V Soči našli gasilni aparat, predelan v eksplozivno napravo

V sredo, nekaj pred 16. uro so gasilci iz reke Soče na območju Tolmina, v neposredni bližini blizu pokopališča oz. nemške kostnice, kjer so pokopani posmrtni ostanki nemških vojakov iz časa prve svetovne vojne, iz vode potegnili gasilni aparat z vžigalno vrvico. O vsem jih je obvestil občan, ki je v strugi reke Soče opazil gasilni aparat, ki se je nahajal približno štiri metre stran od proda reke, na globini dveh metrov.

Gasilci PGD Tolmin so gasilni aparat potegnili iz vode in opazili, da je predelan v eksplozivno sredstvo. Pri ročici aparata pa je bila nameščena vžigalna vrvica, obložena z voskom. Poleg tolminskih policistov, ki so zavarovali kraj najdbe, kriminalistov in gasilcev so bili na kraju tudi pripadniki NUS severnoprimorske regije, kasneje pa so se jim pridružili tudi strokovnjaki protibombne zaščite Generalne policijske uprave.

V nadaljevanju so ugotovili, da ne gre za nevarno najdbo iz časa obeh svetovnih vojn, zato so za eksplozivno sredstvo poskrbeli strokovnjaki protibombne zaščite GPU. Kemična snov v predelanem gasilnem aparatu je bila zaradi vode razmočena in neuporabna.

O primeru so policisti obvestili pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici). Okoliščine nevarne najdbe še preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja

nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva (po prvem odstavku 307. člena KZ-1).