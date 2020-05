V Soči našli truplo, potrdili, da gre za pogrešanega Poljaka

Policisti so o tem obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika in Državno tožilstvo v Novi Gorici). Poleg policistov PP Bovec so bili na kraj napoteni tudi gasilci PGD Bovec in reševalci. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

Kot smo že poročali, je Poljak skupaj s štirimi znanci različnih narodnosti, študenti iz študentske izmenjave, v soboto okoli 14. ure odšel iz kampa Korita v kraju Soča proti Lepeni.Okoli 17. ure so prispeli v bližino Velikih soških korit, kjer so se ustavili. Sestopil je s poti do roba skale nad kanjon Soče, kjer je izgubil ravnotežje in omahnil preko skalnega previsa v reko. Po padcu je še nekaj deset metrov plaval po kanjonu, nato pa izginil. Njegovi sopotniki so poklicali na pomoč in že v soboto je stekla iskalna akcija.

Policisti in reševalci so pregledovali območje nizvodno od mesta padca v reko. Kljub intenzivnemu iskanju ga vse do davi niso našli.