V sojenju za trojni umor poslušali obdolženčeve klice

Med branjem listin je tožilka Maša Podlipnik prebrala tudi zapisnik ogleda kraja dogodka, kjer so našli trupla treh žrtev, ter prebrala, kakšne rane so imela in kje vse je bila kri, pa tudi o najdbi večjega noža v enem od prostorov hiše, o okrvavljenem umivalniku v garaži ter najdbi mesarske sekire, etuija za nože in več nožev ter brusa za nože v garaži.

Kot je še prebrala tožilka, so forenziki tudi potrdili, da so na držalu noža ter na telefonski slušalki, najdeni v hiši, potrdili biološke sledi Petra Gaspetija. Forenziki so tudi potrdili, da krvave sledi stopal po hiši pripadajo obdolženemu.

V nadaljevanju sojenja bo sodišče prihodnji torek, 20. aprila, zaslišalo sodnega izvedenca psihiatra Petra Preglja, ki je v tem primeru presojal, ali je obdolženi sposoben spremljati sojenje. Zagovornik obdolženega Gaspetija je sicer predlagal, da bi sodišče imenovalo novega izvedenca psihiatrične stroke, a je sodni senat predlog zavrnil.

Psihiatrični izvedenec Dragan Terzičje prejšnji teden v pričanju pred sodnim senatom obdolženemu pripisal shizoidno in deloma narcisistično osebnostno motnjo, a se je svojih dejanj po oceni izvedenca kljub temu zavedal. Predsednica sodnega senata Marjeta Dvornik je danes izpostavila, da tudi ugotovitev izvedenca Preglja, "kar zadeva samo diagnozo, ni drugačna".

Gaspeti naj bi 13. junija 2020 v Škocjanu pri Domžalah z ostrim predmetom tako hudo poškodoval sorodnike, stare 81, 74 in 51 let, da so na kraju umrli. Žrtve so bili babica, dedek in stric. Po dogodku je sam poklical policiste.