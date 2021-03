V sojenju zaradi 302 kg zaseženega heroina v Luki Koper zaslišali pričo iz Nemčije

Dumiri je zato predlagal, da bi se sestala v njegovem avtu. Tako so tudi storili. Dumiri je vozil, Vettorazzi in neznanec pa sta se pogovarjala. Pogovor je potekal v angleščini in slovenščini, vendar nobenega od teh jezikov ne razume dovolj dobro, da bi razumel kaj več kot posamezne besede, tako da mu vsebina pogovora ni znana.

Dumiri je pristopil k Vettorazziju in ga vprašal, ali naj pokliče policijo. Ta mu je odvrnil, da naj raje počaka. Nato je Vettorazzi vstopil v notranjost restavracije in pojasnil, da se mora sestati z enim od omenjenih treh moških, a da ga je strah.

Mahmud Dumiri je pred nekaj leti v Berlinu odprl restavracijo s sirskimi specialitetami, kamor je od leta 2018 redno zahajal tudi Aleksander Vettorazzi . Pričal je o dogodku iz maja tistega leta, ko je Vettorazzi na terasi lokala sam pil čaj, k njemu pa so pristopili trije moški močne, športne postave. Dumiri se je spomnil, da je bil Vettorazzi vidno razburjen in prestrašen. Ni pa sicer opazil, da bi Vettorazziju grozili ali da bi kričali nanj.

Sprva je Dumiri povedal, da se je vozil gor in dol brez določenega cilja in da se ni ustavljal, pri čemer je Vettorazzi sedel poleg njega, drug moški pa za Vettorazzijem. Ob tem je nalašč vozil mimo stavbe policije, če bi morda prišlo do težav.

Ko ga je Vettorazzi nato vprašal, ali se spominja, da sta z neznanim moškim stopila iz avta, pa se je Dumiri spomnil, da se je v nekem trenutku res ustavil. Iz avta sta nasproti poslopja policije izstopila Vettorazzi in drug moški ter odkorakala do bližnjega drevesa. Tam je moški Vettorazzija tudi slikal s pametnim telefonom.

Ko je tožilka Katjuša Poropat Lakošeljac vprašala, zakaj je pred tem izpovedal, da avta ni zaustavil, pa je Dumiri navedel, da so od dogodka minila skoraj tri leta ter da se je podrobnosti spomnil šele, ko mu je bilo postavljeno vprašanje.

Na vprašanje obrambe, ali mu je Vettorazzi kasneje povedal, da naj bi bil eden od treh moških policist, je Dumiri pojasnil, da mu Vettorazzi tega izrecno ni povedal.

Spomnimo

Cariniki so aprila 2018 v koprskem pristanišču v zabojniku, ki je prispel na turški ladji, vkrcan pa je bil v Iranu, med lepilom za keramiko odkrili 302 kilograma heroina izredne čistosti. Ta bi po ocenah policistov lahko preprodajalcem prinesel od 30 do 50 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Policija je maja lani prijela soobtožena v omenjenem sojenju, Gregorja Setnikarja in Arisa Alibašića, kasneje pa še domnevnega naročnika pošiljke heroina, Aleksandra Vettorazzija. Vsi trije so v priporu, še en osumljenec pa je na begu. Po prepričanju tožilstva so pri organizaciji in izvedbi prevoza heroina delovali kot hudodelska združba, za organizacijo operacije pa je poskrbel Vettorazzi.