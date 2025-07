V Solkanu padel radar: neznani storilec odžagal nosilec merilnika

Le dober mesec dni po tem, ko so v Solkanu pri Novi Gorici postavili dva nova radarja, je eden od njiju že padel. Kot so sporočili novogoriški policisti, so v nedeljo obravnavali poškodovanje nosilca radarskega merilnika hitrosti.

Neznani storilec je v soboto zvečer odžagal nosilec stacionarnega radarja, ki je postavljen na Cesti IX. korpusa v Solkanu. Z dejanjem je storilec povzročil za okoli 100 evrov materialne škode.