V sortirnici odpadkov v Lenartu zopet manjši požar

Nekaj po 20. uri je spet prišlo do požara v sortirnici nenevarnih odpadkov podjetja Salomon v Lenartu, kjer je aprila dvakrat zagorelo.

Čeprav so k zaprtju sortirnice po aprilskih požarih pozvali tako na lenarški občini kot v tamkajšnji civilni iniciativi in pri tem stališču tudi vztrajajo, družba Salomon na podlagi odločbe Inšpektorata RS za okolje in prostor od začetka maja spet izvaja dejavnost, saj je iz pogorelega skladišča z nadstrešnico odstranila vse odpadke, ki so nastali kot ostanek pri požarih.