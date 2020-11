V Šoštanju 24-letnik z zračno puško poškodoval policistko

Nekaj pred 10.30 je neznani storilec z zračnim orožjem streljal na policistko, ki je skupaj s sodelavcem opravljala kontrolo prometa v Šoštanju. Zadel jo je v predel noge in jo lažje poškodoval, so sporočili celjski policisti.

Po do sedaj zbranih ugotovitvah je na policistko z zračno puško streljal 24-letni domačin, ki so ga policisti v preteklosti že obravnavali zaradi poskusa preprečitve uradnega dejanja uradni osebi ter zaradi več različnih kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.

24-letnika so pridržali in mu zračno puško zasegli. Po opravljenih preiskovalnih dejanjih ga bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, so še zapisali na PU Celje.

Moški v središču Velenja porezal policistko in se podal v beg

Niti teden dni ni minil, odkar je na avtobusni postaji v Velenju 22-letni državljan BiH razgrajal in grozil, da bo ubil sebe ali koga drugega. Po prihodu policijske patrulje je zbežal, policiste, ki so ga ujeli, pa napadel z nožem. Da bi se umiril, so policisti izstrelili opozorilne strele, prvič so uporabili tudi paralizator, nato pa, ker je nadaljeval s kršitvami, še enkrat strelno orožje. Uspelo mu je porezati policistko. Tako njega kot tudi policistko so odpeljali v bolnišnico.