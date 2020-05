V Splitu prijeli vodjo kriminalne združbe, ki je preživel dva poskusa umora

Kot poroča Slobodna Dalmacija,je med aretiranimi tudi Dean Majstorović, poznan tudi po vzdevku Điđi in starem priimku Martedić, ki velja za vodjo kriminalne združbe in so ga v preteklosti že dvakrat poskusili umoriti. Ker so policisti pri njem našli 17 kilogramov marihuane, je prestajal tudi zaporno kazen.

Poleg njega so policisti prijeli tudi Luko Buzdovačića, ki ga kličejo Sken, inIvana Šunjića. Buzdovačić je poznan po streljanju pred priljubljenim lokalom Krom, ko sta z Željkom Rajićem, šefom kriminalne združbe, ki je trenutno v splitskem priporu, ranila tri osobe. Šunjić pa je bil v preteklosti že obravnavan zaradi preprodaje marihuane med prestajanjem kazni družbokoristnega dela.

"Prišli so zgodaj zjutraj, še pred sedmo, z dvema škodama in policijsko marico. Imeli so tudi orodje za odpiranje vrat. Kmalu zatem so prišli reševalci in odpeljali neko staro gospo. Slišal sem, da so vdrli v stanovanje Šunjića," je dogajanje opisal sosed.

Po končani kriminalistični preiskavi bodo osumljence pripeljali na zaslišanja k namestnici direktorja Uskoka v Splitu Natalijo Petković.