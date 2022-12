V Spodnjem Vrsniku zagorel gasilski dom

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Nova Gorica, so bili ob 12.45 obveščeni, da je zagorel Gasilski dom Spodnji Vrsnik. Na terenu posredujejo tri gasilska društva, nam je potrdil tudi poveljnik Gasilske zveze Idrija Boris Peternel. Požar so hitro spravili pod nadzor, trenutno sanirajo in gasijo posamezna žarišča.

icon-expand Gasilci FOTO: Luka Kotnik Požar je uničil pred le nekaj leti obnovljeni Gasilski dom Spodnji Vrsnik. Poziv o požaru so izdali ob 12.45, na teren pa so se odpravila tri gasilska društva, ki so uspela ogenj hitro spraviti pod nadzor. Zagorelo je sicer v zgornjih skupnih prostorih, kaj točno, še ne vedo, nam je povedal poveljnik Gasilske zveze Idrija Boris Peternel. Plameni so uničili del strehe, kolikšna je celotna škoda, še niso ocenili. Gasilci sicer trenutno gasijo posamezna žarišča in odpirajo streho. Policisti medtem opravljajo ogled po požaru.