V sporu treh oseb z ostrim predmetom huje poškodovan 19-letnik

Ljubljanski policisti so bili v petek okoli polnoči obveščeni o fizičnem obračunu v središču Ljubljane, v katerem je bil huje poškodovan 19-letni moški. "Po do sedaj zbranih obvestilih je bil oškodovanec v sporu, v katerem so bile udeležene tri osebe, poškodovan z ostrim predmetom," so sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti so odvzeli prostost 19- in 23-letniku zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo

z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, so še dodali v sporočilu za javnost.

Oropal prodajalno

V petek, nekaj pred 17. uro pa se je v eni izmed trgovin, prav tako v središču Ljubljane, zgodil rop. Neznani storilec je vstopil v prodajalno in uslužbenki zagrozil z ostrim predmetom ter zahteval, da mu izroči izdelke. Iz vitrine je nato zgrabil več kosov ročnih ur in pobegnil s kraja. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Policija še išče storilca. Gre za moškega, visokega okrog 180 centimetrov, normalne postave, dolgih las na paž. Nosi očala z dioptrijo, oblečen je bil v usnjeno črno jakno in črne kavbojke.