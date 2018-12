V sporu streljal na gosta lokala

Danes ponoči, okoli 2.30, sta se v enem od gostinskih lokalov sprla in stepla gosta lokala. Nato je eden od njiju s strelnim orožjem ustrelil proti drugemu. Oškodovanec je utrpel telesne poškodbe, a ni v smrtni nevarnosti. Za zdaj še neznani storilec je po dejanju pobegnil s kraja, so sporočili s PU Ljubljana in dodali, da preiskava kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper življenje in telo še intenzivno poteka.

Ob tem policija naproša vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodku, da to sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 ali njim najbližjo policijsko postajo.