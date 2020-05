V Spuhlji zgorela perutninska farma z okoli 16.000 piščanci

Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je v perutninski farmi zagorelo malo po 6. uri zjutraj, uničen objekt pa so pogasili prostovoljni gasilci iz Spuhlje, Ptuja, Grajene in Podvincev. Požar na okoli 700 kvadratnih metrov velikem objektu je popolnoma uničil lesene dele objekta, krmilni sistem, plinsko peč in napeljavo, vzrok in okoliščine pa policija še vedno preiskuje.