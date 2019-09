V Srbiji po petih letih skrivanja prijeli Slovenca

V Sloveniji in Avstriji je osumljen storitve več kaznivih dejanj goljufij, s katerimi si je od slovenskih in avstrijskih oškodovancev pridobil skupno premoženjsko korist v vrednosti prek milijona evrov. Zoper njega so slovenska in avstrijska sodišča izdala več evropskih nalogov za prijetje in predajo ter odredila razpis mednarodnih tiralic, v Avstriji pa je leta 2014 pobegnil iz zapora med prestajanjem petletne zaporne kazni.

Kot so zapisali slovenski policisti na uradni spletni strani, je njegovo prijetje rezultat dobrega sodelovanja med srbskimi, avstrijskimi in slovenskimi enotami kriminalistov za ciljno iskanje oseb in učinkovitega dela kriminalistov Policijske uprave Murska Sobota.