V Srbiji prijeli Kristijana Kamenika

Leta 2016 so mu beograjski sodniki sodili v odsotnosti ter ga obsodili na leto dni in devet mesecev zapora ter na 10-letni izgon iz Srbije. Njegov odvetnik Ivan Bajazit je že vložil zahtevek, da Kamenika nemudoma izpustijo iz zapora v Sremski Mitrovici in mu sodijo znova.

Kristijanu Kameniku so v Srbiji prostost odvzeli leta 2004, ker je iz Slovenije pretihotapil 576 gramov heroina. Najprej je bil obsojen na sedem let zapora, na ponovljenem sojenju pa na dve leti in pol. A ta sodba po navedbah Dela in Slovenskih novic ni dočakala pravnomočnosti, leta 2008 bi se namreč moralo začeti še tretje sojenje na beograjskem okrožnem sodišču, vendar Kamenika tam niso dočakali, saj je bil takrat zaprt na Hrvaškem.

Kamenik se je za zapahi prvič znašel leta 1997 in odtlej pa do danes je bil na prostosti le pet let, navaja Delo.Leta 1997 so mu namreč sodili, ker naj bi marca pred 24 leti v Tekačevem ustrelil 73-letnega Štefana Poharca in njegovo 75-letno ženo Frančiško ter njuni podnajemnici 36-letno Heleno Krušlin in njeno 17-letno hčer Viktorijo. V njegovem stanovanju so policisti opravili hišno preiskavo in mu odvzeli športne copate, potem pa se je izkazalo, da so ravno ti copati edini dokaz, s katerim je razpolagalo tožilstvo.

Decembra leta 1999 je bil Kamenik za štirikratni umor v Tekačevem obsojen na 20-letno zaporno kazen. Ta sodba je bila potem razveljavljena, na ponovljenem sojenju je bil Kamenik oproščen, leta 2007 bi se moralo začeti še tretje sojenje, ki pa se ni začelo, saj je pristal v tujih zaporih.

Torej Kamenika na celjskem okrožnem sodišču znova čakata sojenje za umor v Tekačevem ter sojenje zaradi povezave s preprodajo drog v kriminalni združbi.

Preprodajalce drog naj bi pred 21 leti po mobilnem telefonu Kamenik vodil kar iz pripora, kjer je bil zaprt zaradi omenjenega umora v Tekačevem. V druščini so bili takrat še njegov mlajši brat Konrad, mama Marija in Sašo Fijavž. Fijavž je drogo, kot izhaja iz obtožnice, kupoval na črnem trgu, Konrad Kamenik naj bi jo preprodajal naprej. Marija Kamenik pa naj bi drogo tehtala, zavijala v pakete in jo skrivala na različna mesta.

Prvi epilog je bil že leta 2002, ko je sodišče druščino preprodajalcev mamil obsodilo na večletne zaporne kazni. A je sodbo zaradi okuženosti senata celjsko višje sodišče pozneje razveljavilo.

Na ponovnem sojenju so člane združbe leta 2012 znova obsodili na zaporne kazni, takrat sta Konrad Kamenik in Fijavž s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde in bila pravnomočno obsojena na tri leta zapora. Marija Kamenik je svojo krivdo za očitke iz obtožnice prav tako priznala in bila obsojena na dve leti in pet mesecev zaporne kazni.

Kamenik je sicer edini, ki krivde iz obtožnice ni priznal in je na predobravnavnem naroku novembra leta 2015 dejal, da ni kriv.