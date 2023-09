V Srbiji se je 53-letnik pred policijsko postajo polil z bencinom in zažgal

Grozljivi dogodek se je zgodil okoli 4. ure zjutraj v kraju Topola v osrednji Srbiji. Pred tamkajšnjo policijsko postajo in centrom za socialno delo se je 53-letnik polil z bencinom in zažgal. Priče, ki so opazile gorečega moškega, so takoj poklicale rešilce, policisti pa so moškega začeli gasiti.

Hudo opečenega moškega so odpeljali v Klinični center Kragujevac, kjer se zdravi na intenzivnem oddelku službe za anestezijo in reanimacijo. "Bolnik je v težkem stanju, življenjsko je ogrožen in je priklopljen na ventilator," so za RTS pojasnili zdravniki.

Za zdaj še ni znan motiv tega dejanja, po poročanju Danas.rs pa gre za lokalnega politika, mestnega svetnika.

V dogodku se je lažje poškodoval tudi eden od policistov, ki je med reševanjem moškega utrpel poškodbo roke.

Preiskava dogodka še poteka, policijska uprava Kragujevac pa je o dosedanjih ugotovitvah obvestila pristojno tožilstvo.