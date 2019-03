V Srbiji zasegli 1,1 tone marihuane

Blizu mejnega prehoda z Bolgarijo, Gradina, so v petek zvečer v Srbiji zaplenili 1,1 tone marihuane in prijeli pet srbskih državljanov. Kot je danes povedal srbski notranji minister Nebojša Stefanović, je to največji zaseg tega mamila v Srbiji v zadnjih desetih, če ne 20 letih.

Kot je povedal Stefanović, marihuana izvira s Kosova, namenjena pa je bila v Turčijo. Ocenil je, da aretacija petih osumljencev kaže na to, da je pri tem sodelovala "resna organizirana kriminalna skupina".

Marihuana v tovornjakih z novosadskimi registrskimi tablicami

Mamilo so odkrili cariniki v dveh tovornjakih s polprikolicami z novosadskimi registrskimi tablicami, ki sta bila na parkirišču tamkajšnjega motela kakšnih 100 metrov od mejnega prehoda Gradina. Pri pregledu so ugotovili, da so v prikolici dvojne pregrade, kjer so nato našli potovalne torbe, polne marihuane.

V enem tovornjaku so našli 25 črnih potovalk, v katerih je bilo v 704 paketih več kot 800 kilogramov marihuane. V drugem tovornjaku so našli 300 kilogramov mamila, je sporočila carinska uprava.

Z notranjega ministrstva so sporočili, da so tihotapci, ki so hoteli mamilo pretihotapiti čez mejo, čakali na parkirišču zaradi okrepljenega nadzora na mejnem prehodu. Vendar pa so tovornjaka opazili cariniki, ju nato pregledali in našli mamila.