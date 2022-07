V srbskem zaporu umrl pedofil Malčanski brivec

V zaporniški sobi mu je postalo slabo. Takoj so ga prepeljali v zaporniško bolnišnico, kjer so mu zagotovili vso zdravniško pomoč, nato pa so ga prepeljali v Splošno bolnišnico v Požarevcu. Nekaj ur kasneje je umrl. Jovanović je sicer že pred tem imel težave s srcem in so mu vgradili dve žilni opornici, piše hrvaški Dnevnik.hr.

Kot so spomnili na Telegraf.rs, je bil posiljevalec Jovanović v Srbiji pravnomočno obsojen na dosmrtno ječo zaradi ugrabitve in posilstva 12-letne deklice 5. avgusta lani. Zločin, nad katerim je bila zgrožena celotna regija, pa je zagrešil decembra 2019.

Učenko iz Suvog Dola je preslepil in jo zvabil v svoj avtomobil v naselju Brzi Brod v Nišu 20. decmbra 2019. To je storil tako, da jo je s svojim avtomobilom dohitel, se ustavil ter jo povabil, naj vstopi v vozilo. Ko ga je zavrnila, se je predstavil kot Bojan iz Niša in ji dejal, da je električar, ki bo delal na njeni šoli.

Prosil jo je, naj mu pokaže, kje je šola, in jo tako pretental, da je naposled prisedla. Ko mu je deklica začela razlagati, kje je šola, ji je rekel, da ji bo pokazal krajšo pot. Med vožnjo ji je nato povedal, da jo je ugrabil, češ da je njen oče ukradel diamant neki gospe in da mora zato ostati pri njem, dokler ji oče ne vrne dragulja. Zatem ji je zagrozil in jo odpeljal do kraja imenovanega Malčanska zanka, kjer je zapeljal z glavne ceste in ustavil vozilo.

Deklica mu je skušala pobegniti, a jo je Jovanović dohitel, jo udaril po glavi in ji odrezal pramen las, nato pa jo odvlekel do zapuščene koče in jo posilil. Devet dni, do 29. decembra, ko so jo našli lačno, utrujeno, izčrpano, jo je zlorabljal. 12-letnica je ga je ves čas rotila in jokala, naj jo spusti domov, on pa jo je udarjal po glavi in trebuhu ter ji grozil, da ji bo ubil starše.