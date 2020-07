V središču Kamnika že drugič v tem tednu zagorel avtomobil

"Tudi danes ponoči smo bili obveščeni o požaru na vozilu na tem kraju, kjer je zagorelo vozilo Citroen C3. Pogorel je celoten prednji del vozila. V tem dogodku je nastalo za okoli 6.000 evrov škode," nam je še sporočil Tomažević.

Kot poroča portalKamnik Info, sta bila požara skoraj zagotovo podtaknjena, saj je bilo pod avtomobilom opaziti ostanke goreče in z vnetljivo snovjo prepojene krpe oziroma nečesa podobnega.

V obeh primerih so na kraju posredovali gasilci, ki so požar pogasili in policisti, ki so zavarovali kraj ter opravili ogled. "Policisti o obeh dogodkih zbirajo obvestila ter nadaljujejo s preiskavo zaradi suma kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti," še sporočajo s PU Ljubljana.