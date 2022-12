V središču Kopra eksplodirala petarda, Policija išče osumljenca

Eksplozija je poškodovala trojna vhodna vrata in parkirani osebni avtomobil. Kriminalisti in policisti so pozno zvečer opravili ogled kraja dogodka, po do zdaj zbranih podatkih pa je eksplodirala petarda.

Policija v povezavi z dogodkom išče moškega, oblečenega v temno jakno s kapuco in jeans hlače ter obutega v črne superge. S kraja eksplozije je stekel proti Prešernovem trgu.

Vse, ki bi karkoli videli, slišali ali imeli kakršnekoli informacije o dogodku, Policija prosi, da to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.