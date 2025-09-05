Jelovica je pojasnil še, da sam še nima uradnih podatkov o obsegu intervencije: "Gasilci so na terenu, dokler akcija ni zaključena in dokler ne prejmemo uradnega poročila, težko rečem več." Dodal je, da je o dogajanju obveščen predsednik gasilske zveze, ki bo občini posredoval podrobnejše poročilo. Vzrok požara še ni znan, prav tako še ni podatkov o morebitni škodi ali ogroženosti prebivalcev.
V Središču ob Dravi zagorelo v bioplinarni
V Središču ob Dravi je zagorela bioplinarna. Na kraju požara posredujejo gasilci več prostovoljnih gasilskih društev iz občine ter tudi iz Ormoža, je povedal župan Središča ob Dravi Toni Jelovica.
