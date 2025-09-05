Svetli način
Črna kronika

V Središču ob Dravi zagorelo v bioplinarni

Ljubljana, 05. 09. 2025 16.16 | Posodobljeno pred eno minuto

A.K. , STA
V Središču ob Dravi je zagorela bioplinarna. Na kraju požara posredujejo gasilci več prostovoljnih gasilskih društev iz občine ter tudi iz Ormoža, je povedal župan Središča ob Dravi Toni Jelovica.

Jelovica je pojasnil še, da sam še nima uradnih podatkov o obsegu intervencije: "Gasilci so na terenu, dokler akcija ni zaključena in dokler ne prejmemo uradnega poročila, težko rečem več." Dodal je, da je o dogajanju obveščen predsednik gasilske zveze, ki bo občini posredoval podrobnejše poročilo. Vzrok požara še ni znan, prav tako še ni podatkov o morebitni škodi ali ogroženosti prebivalcev.

bioplinarna požar
