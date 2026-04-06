V središču prestolnice mimoidočim grozil z nožem

Moški v dogodku, ki se je na Prešernovem trgu zgodil včeraj okoli 14. ure, ni bil poškodovan, nudena mu je bila zdravstvena oskrba. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, navajajo na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Med posredovanjem policije se je v policijski postopek vmešala naključna mimoidoča 45-letna državljanka Slovenije, ki je pričela vpiti na policiste. Začela jih je tudi odrivati in brcati. Ukazali so ji, da s kršitvijo preneha, česar ni storila. "Zaradi neupoštevanja večkratnih ukazov in aktivnega upiranja so bila zoper njo uporabljena prisilna sredstva. Po do sedaj znanih podatkih je bil v dogodku en policist lažje telesno poškodovan," so dodali na PU Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja. O ugotovitvah bodo po napovedih obvestili pristojno državno tožilstvo.