Črna kronika

V središču prestolnice mimoidočim grozil z nožem

Ljubljana, 06. 04. 2026 20.14 pred 12 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA Ti.Š.
Manjši nož

Policisti so posredovali na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer je 38-letni državljan Slovenije mimoidočim grozil z nožem. Policisti so ga pozvali, naj nož odloži, kar je storil, potem pa je želel s kraja pobegniti. Zoper njega so zato uporabili prisilna sredstva, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Moški v dogodku, ki se je na Prešernovem trgu zgodil včeraj okoli 14. ure, ni bil poškodovan, nudena mu je bila zdravstvena oskrba. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, navajajo na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Med posredovanjem policije se je v policijski postopek vmešala naključna mimoidoča 45-letna državljanka Slovenije, ki je pričela vpiti na policiste. Začela jih je tudi odrivati in brcati. Ukazali so ji, da s kršitvijo preneha, česar ni storila. "Zaradi neupoštevanja večkratnih ukazov in aktivnega upiranja so bila zoper njo uporabljena prisilna sredstva. Po do sedaj znanih podatkih je bil v dogodku en policist lažje telesno poškodovan," so dodali na PU Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja. O ugotovitvah bodo po napovedih obvestili pristojno državno tožilstvo.

grožnja nož Policija Prešernov trg Ljubljana

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

300 let do specialista
06. 04. 2026 20.22
Državljan Slovenije, ti ti! Migrantu tega nikoli ne bi pripisali! Ti ti državljan🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
