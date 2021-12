V stanovanjskem bloku v Mariboru odjeknila eksplozija

Mariborske policiste so sinoči, malo pred 20. uro, obvestili, da je v stanovanjskem bloku na Ljubljanski ulici v Mariboru eksplodiral plin. Na kraj so zato napotili več ekip gasilcev in policistov. S PU Maribor so sporočili, da so policisti ugotovili, da ni šlo za eksplozijo plina, ampak je neznani storilec na vrata podjetja na tem naslovu nastavil pirotehnično sredstvo Cobra 8, ki je eksplodiralo in ob tem poškodovalo okvir vrat in steklo.

"Kljub siloviti eksploziji ni bil nihče ogrožen ali poškodovan. Materialna škoda znaša okoli 3.000 evrov," so še sporočili s PU Maribor in dodali, da policisti eksplozijo obravnavajo kot sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.