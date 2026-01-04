Naslovnica
V stanovanjski blok namerno izstrelili več novoletnih raket

Koper, 04. 01. 2026 17.39 pred 47 minutami 2 min branja 85

Avtor:
Ti.Š. STA
Rakete v blok

Po spletu je zaokrožil posnetek mladih, ki proti stanovanjskemu bloku v Kopru namerno spuščajo novoletne rakete. Na koprski policijski upravi pravijo, da so z zadevo seznanjeni in ukrepajo. Policisti so prišli tudi na kraj dogodka, a so se mladostniki razbežali.

Potem ko se je na spletni platformi Reddt pojavil videoposnetek mladih, ki so v stanovanjski blok v Kopru izstrelili več novoletnih raket, so na Policijski upravi (PU) Koper danes pojasnili, so z zadevo seznanjeni in ukrepajo. Policisti so takrat tudi prišli na prizorišče dogodka, vendar so se mladostniki razbežali, so navedli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Policisti so prejeli prijavo za kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, saj je ena od raket priletela v steklo balkonskih vrat in jih razbila. "Na podlagi posnetka v naslednjih dneh sledi identifikacija kršiteljev in ustrezen ukrep," so še napovedali na PU Koper.

Iz posnetka je razvidno, da je skupina mladih v blok na Markovcu namerno izstrelila več pirotehničnih sredstev, usmerili so jih naravnost proti oknom in balkonom. Posnetek objestne 'pirotehnične akcije' je imel zgolj v nekaj urah 136.000 ogledov in več kot 600 komentarjev.

Ker so z zbiranjem obvestil ugotovili, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti, zbirajo obvestila in dokaze v tej smeri, so dodali.

"Na Policijski postaji Koper in na celotni Policijski upravi Koper smo v povezavi z izrazito problematiko kršitev v povezavi s pirotehniko intenzivno pristopili k odkrivanju tovrstnih kršiteljev, ravno tako pa k izvajanju preventivnih aktivnostih," so še zapisali.

Razbili steklo na balkonu

Na spletni portal Regionalobala pa se je ob tem obrnil prebivalec Markovca, ki pravi, da je ena od raket priletela na njegov balkon in poškodovala steklo. Skupina mladostnikov naj bi se po njegovih besedah že več dni zbirala na tem mestu, najhuje pa je bilo v silvestrski noči. Takrat je nastal tudi ta posnetek, ko so rakete usmerjali v stanovanja. "Največ proti sosedi, s katero so se kregali. /.../ Jaz pa imam razbito balkonsko šipo, ki je velika 2 krat 2,5 metra," pojasnjuje.

"Na Markovcu živim že 40 let in pred leti je bilo tukaj res kot na fronti, pokali so že od 1. novembra dalje. Je pa bilo takrat vsaj neko spoštovanje, niso delali škode kot danes," je še dejal za omenjeni portal.

Koper Markovec stanovanjski blok novoletne rakete Policija

Umrl je priznani vinar Miha Istenič

KOMENTARJI85

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
klop12
04. 01. 2026 18.26
Čist preveč svoboščin. Katastrofa,svoboščine peljejo v anarhijo vseh anarhij
Odgovori
+2
2 0
vrzwta1
04. 01. 2026 18.25
Permanentni izgon iz EU, s celo njihovo zlahto vred.
Odgovori
+1
1 0
jouža
04. 01. 2026 18.22
Najprej je potrebno integrirati te junake črne kronike, ki jih je polna država, še posebej slovenska obala. In to od 8-ega do 80-ega leta. Šele potem skrbite za integracijo Afganistancev, Pakistancev, Nepalcev,...
Odgovori
+3
4 1
Pablo Escobar
04. 01. 2026 18.22
Psiholat treba ga je najdit in ga kaznovat... Pa pleskanje fasade na bloku naložit za plačilo bjegovim strašem!
Odgovori
+4
4 0
Ici
04. 01. 2026 18.21
V Kopru policija ne obvladuje situacije. Obratno. Mladi kriminalci z jajci in kamenjem napadejo Plicijsko postajo Koper in zgodi se....NIČ.
Odgovori
+6
6 0
a res je
04. 01. 2026 18.22
Torej pogum jim raste in si vedno več upajo.
Odgovori
+4
4 0
Vesela Jasna
04. 01. 2026 18.18
Za početje svojih mladoletnikov, morajo odgovarjati starši. Ugotoviti, kdo so. Potem pa obnova fasade in račun staršem. Kdor nima denarja, bo pač doživel rubež vsega, kar se da odnesti in odpeljati. Naj spijo na tleh, skupaj s svojim sončkom.
Odgovori
+12
14 2
lakala28
04. 01. 2026 18.24
Odgovornost staršev žal ni možna. Demokracija je tudi tukaj prerezala vse niti zdrave pameti. Skratka, vsak lahko počne vse kar želi, l dobiti ga ne smejo. če pa že, pa nastopi falanga pravic. In pravice so enake za VSE: tudi za one na JV Slovenije, ki jih bolnikovi kadri navidezno obsojajo brez sojenja, čeprav so jim velecenjena volilna baza, ki jih ščitijo na vsakem koraku. Tudi v vladi g. Šarca so dosegli, da jim obstanejo pravico za brezdelje, čeprav je želela takratna vlada zmanjšati pravice osebkov, ki ne hodijo v službo v primerjavi z onimi, ki so na minimalcu.
Odgovori
-1
0 1
a res je
04. 01. 2026 18.25
Tudi v zapor lahko gredo starši namesto svojih sončkov. Ideja za spremembo zakonodaje, če se jim "otroci" smilijo.
Odgovori
0 0
damy1972
04. 01. 2026 18.18
sončki....
Odgovori
+6
6 0
toxicox
04. 01. 2026 18.17
kaj se jim to blede da imaš nekaj mesecev starega dojenčka
Odgovori
+6
6 0
Bolfenk2
04. 01. 2026 18.17
To ilegalni migranti za zabavo na silvestrovo počnejo po vsej Evropi. Očitno jih je tudi v Sloveniji že dovolj da so pogumni
Odgovori
+2
6 4
fljfo
04. 01. 2026 18.18
Tudi Slovenci smo zmožni početi take stvari....
Odgovori
+3
4 1
lakala28
04. 01. 2026 18.25
Očitno imajo tudi v Kopru rumene jopiče.
Odgovori
0 0
Lolita
04. 01. 2026 18.16
težki psihopati in vedno več jih je.
Odgovori
+10
10 0
nelika123
04. 01. 2026 18.13
Trump je tudi namerno napadel predsednika Venwzuele.Da pobere nafto državi...
Odgovori
+2
5 3
Vesela Jasna
04. 01. 2026 18.23
Po nesreči ga je napadel. Ni bilo namerno.😂
Odgovori
-2
0 2
ALEX0000
04. 01. 2026 18.12
A v kopru sploh je policija? Vedno so seznanjeni in to je vse :)
Odgovori
+11
11 0
DirtySanchez
04. 01. 2026 18.12
Vsem tem mladim kriminalcem je mesto v največjem slovenskem zaporu v državi Dob.
Odgovori
+14
14 0
curiousity1
04. 01. 2026 18.11
Tole pokanje letos je bilo obupno, kot bi tekmovali, kdo ima glasnejšo "municijo"..., pravi topovski udari, da si na tleh začutil bobnenje... in seveda je treba usmerit izstrelke v smeri sosednjih hiš.... banda...
Odgovori
+13
14 1
lakala28
04. 01. 2026 18.26
Za otroke gre. Oborožiti se je treba. In to je mala vaja za to.
Odgovori
0 0
izRODEk
04. 01. 2026 18.11
Nič novega. Sosed v mojem prejšnjem bivališču, zagrizen esdeesovec je namerno metal petarde proti sosedi, da je s tem strašil njeno mačko. Bolniki pač. Sorta ljudi, katerim ne pomaga ne Xanax in podobna zdravila. Najbolje proti takim problemom uporabiti tisto, kar se nastavi v kleteh za odganjanje miši.
Odgovori
-3
7 10
verduc
04. 01. 2026 18.10
Sami "Slovenci" v Slovenskem naselju Markovec... Fasado naj plačajo od vseh blokov, četudi ni poškodovana in v Luko Koper tovorne ladje čistit z zobno ščetko!
Odgovori
+16
16 0
Feniks77
04. 01. 2026 18.09
popolnoma prepovedat pirotehniko.
Odgovori
+12
15 3
Kod.
04. 01. 2026 18.14
Močno dvomim da je ta rimska iz posnetka po današnji zakonodaji dovoljena
Odgovori
+3
4 1
anko46
04. 01. 2026 18.08
Žalostno da policija be ukrepa. V marico jih spravit in na hrib te jih nabutat. Tako je delala milica, pa je bil mir. Danes se policaji zaradi zakonov ne upajo nič. Preveč pravic tudi ni zdravo deliti
Odgovori
+13
13 0
bibaleze
