V stanovanjski blok namerno izstrelili več novoletnih raket

Potem ko se je na spletni platformi Reddt pojavil videoposnetek mladih, ki so v stanovanjski blok v Kopru izstrelili več novoletnih raket, so na Policijski upravi (PU) Koper danes pojasnili, so z zadevo seznanjeni in ukrepajo. Policisti so takrat tudi prišli na prizorišče dogodka, vendar so se mladostniki razbežali, so navedli.
Policisti so prejeli prijavo za kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, saj je ena od raket priletela v steklo balkonskih vrat in jih razbila. "Na podlagi posnetka v naslednjih dneh sledi identifikacija kršiteljev in ustrezen ukrep," so še napovedali na PU Koper.
Ker so z zbiranjem obvestil ugotovili, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti, zbirajo obvestila in dokaze v tej smeri, so dodali.
"Na Policijski postaji Koper in na celotni Policijski upravi Koper smo v povezavi z izrazito problematiko kršitev v povezavi s pirotehniko intenzivno pristopili k odkrivanju tovrstnih kršiteljev, ravno tako pa k izvajanju preventivnih aktivnostih," so še zapisali.
Razbili steklo na balkonu
Na spletni portal Regionalobala pa se je ob tem obrnil prebivalec Markovca, ki pravi, da je ena od raket priletela na njegov balkon in poškodovala steklo. Skupina mladostnikov naj bi se po njegovih besedah že več dni zbirala na tem mestu, najhuje pa je bilo v silvestrski noči. Takrat je nastal tudi ta posnetek, ko so rakete usmerjali v stanovanja. "Največ proti sosedi, s katero so se kregali. /.../ Jaz pa imam razbito balkonsko šipo, ki je velika 2 krat 2,5 metra," pojasnjuje.
"Na Markovcu živim že 40 let in pred leti je bilo tukaj res kot na fronti, pokali so že od 1. novembra dalje. Je pa bilo takrat vsaj neko spoštovanje, niso delali škode kot danes," je še dejal za omenjeni portal.
