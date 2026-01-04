V stanovanjski blok namerno izstrelili več novoletnih raket

Potem ko se je na spletni platformi Reddt pojavil videoposnetek mladih, ki so v stanovanjski blok v Kopru izstrelili več novoletnih raket, so na Policijski upravi (PU) Koper danes pojasnili, so z zadevo seznanjeni in ukrepajo. Policisti so takrat tudi prišli na prizorišče dogodka, vendar so se mladostniki razbežali, so navedli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Policisti so prejeli prijavo za kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, saj je ena od raket priletela v steklo balkonskih vrat in jih razbila. "Na podlagi posnetka v naslednjih dneh sledi identifikacija kršiteljev in ustrezen ukrep," so še napovedali na PU Koper.

Iz posnetka je razvidno, da je skupina mladih v blok na Markovcu namerno izstrelila več pirotehničnih sredstev, usmerili so jih naravnost proti oknom in balkonom. Posnetek objestne 'pirotehnične akcije' je imel zgolj v nekaj urah 136.000 ogledov in več kot 600 komentarjev.

Ker so z zbiranjem obvestil ugotovili, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti, zbirajo obvestila in dokaze v tej smeri, so dodali. "Na Policijski postaji Koper in na celotni Policijski upravi Koper smo v povezavi z izrazito problematiko kršitev v povezavi s pirotehniko intenzivno pristopili k odkrivanju tovrstnih kršiteljev, ravno tako pa k izvajanju preventivnih aktivnostih," so še zapisali.

Razbili steklo na balkonu