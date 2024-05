V stanovanju eksplodiral plin, umrl 74-letnik

Gorenjski operativno-komunikacijski center je bil nekaj pred 19. uro obveščen o eksploziji v večstanovanjski stavbi v Slovenskem Javorniku. Po prvih podatkih je prišlo do eksplozije plina v stanovanju, v katerem je bil v tem času 74-letni moški, ki je na kraju umrl, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj.

Iz stavbe so evakuirali štiri stanovalce, na srečo nobeden od njih ni bil poškodovan. Požar so pogasili gasilci.

Policisti so kraj zavarovali in opravljajo ogled. Vzrok za eksplozijo plina v stanovanju še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Nastala je velika premoženjska škoda. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.