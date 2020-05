V stanovanju Ljubljančana droge, orožje in večja količina gotovine

Preiskava je bila odrejena zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Pri preiskavi so zasegli skupno okoli 800g kokaina in heroina, več tisoč evrov gotovine, polavtomatsko pištolo z naboji, ter opremo in pripomočke za gojenje in prodajo prepovedanih drog. Osumljenega najprej čaka srečanje s preiskovalnim sodnikom.