V stanovanju našli starejša zakonca, ki sta umrla zaradi strelnih ran

Ljubljanski policisti so bili v petek nekaj pred 17. uro obveščeni o dveh preminulih osebah na območju Most. Po doslej zbranih informacijah so pokojna zakonca v eni zmed stanovanjskih hiš odkrili njuni sorodniki . 80-letni moški in njegova 78-letna soproga sta po trenutnih informacijah umrla zaradi strelnih ran, so sporočili s PU Ljubljana.

Glede na okoliščine na kraju ter zbiranje obvestil kriminalisti preiskujejo sum, da je moški najprej ustrelil svojo zakonsko partnerico, nato pa da je po dejanju storil samomor. Trenutno ni znakov, da bi bila v dogodek vpletena tretja oseba, so sporočili. "Osumljenec je orožje posedoval legalno, pred tem pa ga Policija ni obravnavala za prekrške ali kazniva dejanja z znaki nasilja," so še dejali.

O vseh okoliščinah dogodka bo obveščeno okrožno državno tožilstvo. Preiskava še poteka.