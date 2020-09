V stanovanju v Nemčiji našli pet mrtvih otrok, ubila naj bi jih mama

V mestu Solingen na zahodu Nemčije se je zgodila tragedija. Kot neuradno poroča nemški časnik Bild, je policijo poklicala babica otrok in jim dejala, da je njena 27-letna hči ubila pet svojih mladoletnih otrok, nato pa pobegnila s še enim otrokom.

Njenega 11-letnega sina so našli nepoškodovanega. V stanovanju v Solingenu, kjer so našli mrtve otroke, trenutno poteka obsežna policijska preiskava. Na kraju je 40 preiskovalcev in forenziki, poroča Bild.

Policija ni želela dajati izjav o motivu 27-letnice, saj jo morajo najprej zaslišati.

Kot še poroča Bild, so med mrtvimi otroci, stari eno, dve, tri, šest in osem let.