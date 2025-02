V stanovanju zaneten požar: našli trupli 88-letnice in 51-letnika

Ljubljanski policisti so dopoldan prejeli obvestilo, da svojci nimajo stika z osebama, ki živita v eni od hiš na območju občine Lukovica. Policisti so s pomočjo gasilcev vstopili v hišo, kjer so obe osebi našli mrtvi.

"Glede na prva zbrana obvestila je v stanovanju prišlo do požara, v katerem sta umrla 88-letna ženska in 51-letni moški, ki sta v sorodstvenem razmerju. Opravljen je bil ogled kraja, kriminalisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah smrti, tudi v smeri kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo, saj prvi podatki kažejo, da je bil požar, ki je povzročil tudi eksplozijo, v stanovanju zaneten namerno," so sporočili s PU Ljubljana.

Vse okoliščine smrti so predmet nadaljnje kriminalistično forenzične preiskave, v dogodek pa po prvih podatkih ni vpletena nobena druga oseba. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.