Kot so navedli pri Upravi RS za zaščito in reševanje, so posredovali reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Tolmin - skupina Ajdovščina in GRS Ljubljana - skupina Vipava.

Ponesrečeno plezalko in plezalca, ki ni bil poškodovan, je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah prepeljal v dolino, so pojasnili.