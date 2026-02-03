V Štepanjskem naselju ponoči uničili parkomate: 'Močno je počilo'

Prebivalci naselja so glasen pok slišali okoli 00.30. "Močno je počilo," nam je povedal bralec, ki ga je pok prebudil.

Policija nam je potrdila, da so bili o dogodku obveščeni v zgodnjih jutranjih urah. Ker preiskava še poteka, so ljubljanski policisti potrdili le, da je neznani storilec poškodoval tri parkomate. Po naših informacijah so bili poškodovani parkomati na ulici Polonce Čude, Škerjančevi ulici in na Jakčevi ulici 5. Tam so delavci Ljubljanskih parkirišč zjutraj poškodovan parkomat že odstranili in postavili znak. Omenjeni parkomat so enkrat uničili že pred uvedbo novega parkirnega režima, takrat so ga posprejali z barvo in potrgali žice.