V Štepanjskem naselju ponoči uničili parkomate: 'Močno je počilo'

Prebivalci naselja so glasen pok slišali okoli 00.30. "Močno je počilo," nam je povedal bralec, ki ga je pok prebudil.
Policija nam je potrdila, da so bili o dogodku obveščeni v zgodnjih jutranjih urah. Ker preiskava še poteka, so ljubljanski policisti potrdili le, da je neznani storilec poškodoval tri parkomate. Po naših informacijah so bili poškodovani parkomati na ulici Polonce Čude, Škerjančevi ulici in na Jakčevi ulici 5. Tam so delavci Ljubljanskih parkirišč zjutraj poškodovan parkomat že odstranili in postavili znak. Omenjeni parkomat so enkrat uničili že pred uvedbo novega parkirnega režima, takrat so ga posprejali z barvo in potrgali žice.
"Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, kjer je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so nam odgovorili s Policijske uprave Ljubljana.
V Štepanjskem naselju sicer od sredine januarja velja nov parkirni režim, zaradi nejevolje prebivalcev jih je prejšnji teden obiskal ljubljanski župan Zoran Janković, ki vztraja, da lahko eno stanovanje dobi eno dovolilnico in da je avtomobilov v naselju preveč.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.