V Štepanjskem naselju v Ljubljani naj bi zabodli eno osebo

Pri trafiki v Štepanjskem naselju v Ljubljani se je zgodil incident, v katerem je po naših neuradnih informacijah 18-letnik zabodel 25-letnika.

Da je bila ena oseba poškodovana, ena pa pridržana na kraju, nam je potrdila tudi tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Nataša Pučko.

Na vprašanje, ali drži, da je bila oseba zabodena, je odgovorila, da so take izjave prič, ki so klicale, a podatka zaenkrat ne more potrditi.

"Policisti zaenkrat še opravljajo ogled kraja dogodka,"je še dodala Pučkova.