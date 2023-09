V štirih dneh na območju Krškega izsledili in prijeli več kot 1000 tujcev

V petek so policisti med opravljanjem nalog na območju Obrežja ustavili voznika kombiniranega vozila Ford transit z romunskimi registrskimi oznakami, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Med postopkom so ugotovili, da 20-letni državljan Romunije v vozilu prevaža 16 državljanov Sirije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Dva dni pozneje so ustavili tudi 25-letnega državljana Romunije, ki je v osebnem avtomobilu prevažal še sedem državljanov Sirije in enega državljana Iraka.

Policisti SENDM (Specializirana enota za nadzor državne meje) pa so v nedeljo na območju Čateža ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki znakov policistov sprva ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. 29-letni državljan Pakistana je v avtomobilu prevažal štiri državljane Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Istega dne so na območju Drnovega prijeli 48-letnega voznika osebnega avtomobila iz Romunije, ki je med postopkom poskušal pobegniti peš. V kombiju italijanskih registrskih oznak je prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.