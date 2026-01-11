Naslovnica
Črna kronika

V štirih vrečah skrival dva kilograma heroina, Srb v priporu

Ljubljana, 11. 01. 2026 09.20 pred 30 minutami 1 min branja 8

Avtor:
M.P.
Vrečke s heroinom

V petek so ljubljanski kriminalisti na območju Ljubljane obravnavali 30-letnega državljana Srbije, pri katerem so med postopkom odkrili papirnato vrečko s štirimi vakuumsko zaprtimi vrečami. V njih se je skrivalo okoli dva kilograma heroina. Preiskovalni sodnik je zoper osumljenega odredil pripor.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so imeli ljubljanski kriminalisti v petek na območju centra Ljubljane v postopku 30-letnega državljana Srbije.

Med postopkom so ugotovili, da ima moški pri sebi papirnato vrečko, v kateri so bile štiri vakuumsko zaprte vrečke, za katere je obstajal sum, da je v njih prepovedana droga. Policisti so predmete zasegli, osumljenemu pa so odredili pridržanje.

Z analizo je bilo kasneje ugotovljeno, da je bilo v vrečkah skupno okoli dva kilograma prepovedane droge heroin.

Po zaključeni kriminalistični preiskavi je bil osumljeni zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor.

rogla
11. 01. 2026 10.02
Kaznovati, da bo pomenil in trajni izgon iz države!
Odgovori
0 0
rogla
11. 01. 2026 10.02
... pomnil ...
Odgovori
0 0
Uporabnik 293
11. 01. 2026 09.58
Kaj je naredil tečaj Slo jezika?
Odgovori
-1
0 1
Panter 63
11. 01. 2026 09.50
Zdaj bo Pamir našel da se 2 km stran peljal avto z Hrvaškemu reg. Stev in bo Hrvat kriv.
Odgovori
+2
3 1
Omizje
11. 01. 2026 09.40
čista resnica
Odgovori
+0
1 1
Vedezvevse
11. 01. 2026 09.35
to je mula od Madura....venezuelci so našli nove poti preko srbije in Slovenistana..
Odgovori
-3
1 4
Darko32
11. 01. 2026 09.40
Si pa res en luzer na kvadrat. Očitno vsako dogajanje zlorabiš za zavajanje. Očitno ti podtikanje ni tuje. V tem priemru pa vidimo, da SRBI v SLoveniji v večini se ukvarjajo z tem področjem. Zraven pa še oni z belimi žogicami. Zato je potrebno omejiti izdajanje dovoljenj za bivanje v Slveoniji ali pa viz za vstop k nam.
Odgovori
+6
7 1
112113
11. 01. 2026 09.58
Darko, sram te je lahko! 1 bk ne predstavlja vse srbe
Odgovori
0 0
