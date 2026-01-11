V štirih vrečah skrival dva kilograma heroina, Srb v priporu

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so imeli ljubljanski kriminalisti v petek na območju centra Ljubljane v postopku 30-letnega državljana Srbije.

Med postopkom so ugotovili, da ima moški pri sebi papirnato vrečko, v kateri so bile štiri vakuumsko zaprte vrečke, za katere je obstajal sum, da je v njih prepovedana droga. Policisti so predmete zasegli, osumljenemu pa so odredili pridržanje.

Z analizo je bilo kasneje ugotovljeno, da je bilo v vrečkah skupno okoli dva kilograma prepovedane droge heroin.

Po zaključeni kriminalistični preiskavi je bil osumljeni zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor.